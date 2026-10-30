Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alarko Gayrimenkul Yatirim Ortakligi As lud am 27.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 TRY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,160 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 365,3 Millionen TRY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 454,2 Millionen TRY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at