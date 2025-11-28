ALARUM TECHNOLOGIES informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ALARUM TECHNOLOGIES ließ sich am 26.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ALARUM TECHNOLOGIES die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat ALARUM TECHNOLOGIES mit einem Umsatz von insgesamt 13,1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 81,78 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at