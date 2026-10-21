Air Holdings Aktie
WKN DE: A42CTT / ISIN: JE00BT8Q3M55
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21.10.2026 20:40:04
Alaska Air: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 21, 2026, Alaska Air (NYSE:ALK) announced that higher fuel costs will add $1.8 billion in expense this year. Long-term investors need to evaluate how the business offsets volatile commodity costs through higher-margin revenue streams. Management cut full-year 2026 adjusted loss guidance to $5.00–$5.50 per share. Fourth-quarter guidance called for an adjusted loss of ($2.50) to ($2.00) per share.
Three things management said stand out.
Operating revenue outside the main cabin (premium tickets, loyalty fees, cargo, etc.) provides the business with insulation against volatile jet fuel prices. Higher contributions from loyalty programs and freight reduce earnings swings over time.
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