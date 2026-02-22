Alaska Air Group Aktie
WKN: 869843 / ISIN: US0116591092
|
23.02.2026 00:11:42
Alaska Air Group CCO Sells 5500 Shares After Company Invests $3B into Hub Airports
Andrew R. Harrison, EVP and CCO at Alaska Air Group (NYSE:ALK), reported the sale of 5,500 shares of Common Stock in an open-market transaction on Feb. 18, 2026, according to a SEC Form 4 filing. Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($56.63); post-transaction value based on Feb. 18, 2026 market close ($56.63). Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alaska Air Group Inc.
Analysen zu Alaska Air Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alaska Air Group Inc.
|44,62
|0,47%
|HUB CO LTD
|1 001,00
|-2,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.