Alaska Air Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Alaska Air Group lud am 21.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,68 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,07 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,70 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at