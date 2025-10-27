Alaska Air Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Alaska Air Group hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Alaska Air Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,59 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,77 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 3,07 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,09 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,76 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at