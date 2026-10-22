Alaska Air Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Alaska Air Group hat am 20.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Alaska Air Group vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,32 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,620 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Alaska Air Group mit einem Umsatz von insgesamt 4,31 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at