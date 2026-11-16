Alaska Power Telephone präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alaska Power Telephone präsentierte in der am 13.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,09 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,4 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 17,2 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at