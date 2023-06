Alation nimmt an Databricks Partner Connect zur Bereitstellung von Data Intelligence für das Lakehouse teil

Kunden von Databricks können jetzt direkt von ihrem Databricks-Arbeitsbereich aus mit Alation arbeiten

REDWOOD CITY, Kalifornien, June 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alation Inc., das Unternehmen für Data Intelligence, hat heute bekanntgegeben, dass Alation ab sofort über Databricks Partner Connect verfügbar ist.



Die heutigen Datenlandschaften sind komplex und sehr heterogen, mit einer Mischung aus Cloud-, On-Premises- und Legacy-Systemen. Infolgedessen kann es schwierig sein, den richtigen Datensatz zu finden und zu wissen, ob diese Daten auch korrekt sind. Da die datengestützte Entscheidungsfindung für jedes Team und jede Geschäftsfunktion von zentraler Bedeutung ist und das Datenvolumen und die Datentypen zugenommen haben, ist der Zugang zu vertrauenswürdigen Daten heute eine Frage von strategischer Bedeutung.

Unternehmen nutzen die Lakehouse-Plattform von Databricks, um ihre Daten, Analysen und KI zu vereinheitlichen. Mit Alation können Data-Science-, Data-Analytics- und KI-Teams ihre Daten sowohl in Databricks als auch in Nicht-Databricks-Datenspeichern leicht finden, verstehen und ihnen vertrauen. Dies wird erreicht, indem die in Databricks und Unity Catalog integrierten Funktionen für Datenerkennung, Governance und Katalogisierung auf andere Unternehmensdatenquellen ausgeweitet werden. Mit der erweiterten Partnerschaft von Alation und Databricks können Kunden nun den Datenzugriff für die Einführung von Lakehouse skalieren, hochwertige Daten entdecken und migrieren und mit der Integration in Databricks Unity Catalog Metadaten über mehrere Arbeitsbereiche hinweg verwalten und katalogisieren. Dadurch können die Kunden mithilfe ihrer Daten größere und aussagekräftigere Fragen beantworten als je zuvor.

"Alation ist von entscheidender Bedeutung, um Daten im gesamten Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Gut zu machen", so Raghu Jayachandran, Senior Manager of Enterprise Data bei RaceTrac. "Wir nutzen es, um evidenzbasierte Analysen und strategischere Geschäftsentscheidungen zu ermöglichen. Wir gewinnen wertvolle Erkenntnisse über unsere Daten, die uns dabei helfen, eine Cloud-Umgebung aufrechtzuerhalten, jedem Zugang zu gewähren und eine datengesteuerte Kultur zu fördern. Das bedeutet, dass wir genau wissen, welche Daten zu migrieren sind, und dass unsere Datenteams hochwertige Daten mit detaillierten kontextbezogenen Metadaten im Databricks Lakehouse leicht finden und verstehen können. Diese verbesserte Transparenz ermöglicht es unseren Teams, ihre Analysemodelle zu verbessern und sichere, datengestützte Entscheidungen zu treffen."

"Unternehmen, die eine moderne Dateninfrastruktur suchen, nutzen Cloud-Umgebungen in der Hoffnung, datengesteuert zu sein und die digitale Transformation zu beschleunigen", so Diby Malakar, VP of Product Management bei Alation. "Aber zu wissen, welche Daten migriert werden sollen und sicherzustellen, dass jeder im Unternehmen vertrauenswürdige Daten im Data Lake selbst verwalten kann, ist eine Herausforderung. Die Data Intelligence-Plattform von Alation bietet Einblick in die Daten eines Unternehmens, indem sie das mit den Daten verbundene Wissen zentralisiert: Beschreibungen, Richtlinien, Herkunft und andere wichtige Zusammenhänge. Dieses Wissen ermöglicht eine einheitliche Such- und Erkennungsschnittstelle, die darüber informiert, welche Daten für die Migration zu Databricks wichtig sind, und die es jedem ermöglicht, vertrauenswürdige Daten unabhängig zu finden."

"Unternehmen brauchen einen vollständigen Einblick in alle ihre Daten, damit jeder im Unternehmen den Kontext der verwendeten Daten verstehen und eine Datenkultur aufbauen kann", so Chris Hecht, SVP, Corporate Development and Product Partnerships, bei Databricks. "Unsere vertiefte Integration mit Alation verbessert das Vertrauen und bietet eine einheitliche Sicht auf die Kundendaten. Dies ermöglicht eine schnellere Migration, sorgt für Transparenz, fördert die Zusammenarbeit zwischen den Datenteams, um eine reibungslose Einführung von Lakehouse zu gewährleisten, und erleichtert Self-Service-Analysen. So können Datenentwickler und Datenwissenschaftler den Wert von Daten als Produkt in ihrem Unternehmen stärken."

Die Data Intelligence-Plattform von Alation bietet eine einheitliche Ansicht aller Databricks-Arbeitsbereiche eines Unternehmens und kombiniert diese mit den übrigen Daten des Unternehmens. Dies hilft bei der Identifizierung der wertvollsten Daten, die zu Databricks migriert werden sollen, und versetzt alle Datenkonsumenten in die Lage, die Databricks Lakehouse-Plattform besser zu nutzen.

Alation for Databricks ermöglicht Unternehmen Folgendes:

Schaffung von Transparenz und Vertrauen während der Migration: Beseitigen Sie die Ungewissheit bei der Datenmigration, indem Sie den Migrationsprozess transparent machen, die am häufigsten verwendeten Daten priorisieren und die Benutzer zu den neuen Daten in Databricks führen.

Beseitigen Sie die Ungewissheit bei der Datenmigration, indem Sie den Migrationsprozess transparent machen, die am häufigsten verwendeten Daten priorisieren und die Benutzer zu den neuen Daten in Databricks führen. Erleichterung der Zusammenarbeit und Aufbau einer Datenkultur: Fügen Sie dem Cloud-Data Lake Kontext und durchsuchbare Konversationen hinzu, um schnellere und präzisere Data-Science-Erkenntnisse zu erhalten, und wissen Sie, welche Ressourcen für das gesamte Unternehmen freigegeben werden können, um eine Datenkultur aufzubauen.

Fügen Sie dem Cloud-Data Lake Kontext und durchsuchbare Konversationen hinzu, um schnellere und präzisere Data-Science-Erkenntnisse zu erhalten, und wissen Sie, welche Ressourcen für das gesamte Unternehmen freigegeben werden können, um eine Datenkultur aufzubauen. Gewährleistung der Integrität der Daten während ihres gesamten Lebenszyklus: Erfassen Sie den genauen Fluss Ihrer Daten im Laufe der Zeit anhand ihrer Herkunft. Sie wissen, wo die Lakehouse-Daten sind, woher sie kommen und wohin sie gehen.



Databricks-Benutzer können noch heute beginnen, eine kostenlose 14-tägige Testversion von Alation zu nutzen. Lesen Sie den Blog, um mehr zu erfahren: Alation jetzt auf Databricks Partner Connect verfügbar.

Alation auf dem Data + AI Summit 2023 von Databricks

Besuchen Sie Alation an Stand 529, um eine Demo zu sehen, und entdecken Sie den Wert von Databricks und Alation.

Nehmen Sie an "Unlocking the Power of Streaming Data to Maximize Data Insights" (Freisetzung der Macht von Streaming-Daten, um Dateneinblicke zu maximieren) teil, präsentiert von Raghu Jayachandran, Senior Manager of Enterprise Data bei RaceTrac. Die Sitzung findet am Donnerstag, 29. Juni, um 11:30 Uhr PDT statt und zeigt auf, wie man in Echtzeit auf Transaktionsdaten in Databricks zugreifen kann und wie Alation Einblicke in die Daten gibt, die zu geschäftlichen Erkenntnissen führen können.

