Alaunos Therapeutics hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alaunos Therapeutics hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,55 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,700 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at