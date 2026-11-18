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18.11.2026 06:31:28
Alaunos Therapeutics stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Alaunos Therapeutics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alaunos Therapeutics -0,550 USD je Aktie generiert.
Redaktion finanzen.at
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