Albaad Massuot Yitzhak stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Albaad Massuot Yitzhak äußerte sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,06 ILS. Im Vorjahresviertel hatte Albaad Massuot Yitzhak 1,29 ILS je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 427,2 Millionen ILS beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 462,3 Millionen ILS umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at