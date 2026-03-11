Albaad Massuot Yitzhak: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Albaad Massuot Yitzhak lud am 09.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,94 ILS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,220 ILS je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Albaad Massuot Yitzhak im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 417,5 Millionen ILS. Im Vorjahresviertel waren 412,3 Millionen ILS in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 3,74 ILS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,41 ILS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,76 Milliarden ILS – das entspricht einem Zuwachs von 2,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,72 Milliarden ILS erwirtschaftet worden.

