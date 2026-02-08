Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
|
08.02.2026 22:23:19
Albania's judicial reform 10 years on: Hope without justice
In 2016, Albania launched a reform program aimed at strengthening its judiciary and making it a pillar in the fight against corruption. The murder of a judge last October has reignited the debate about this reform.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!