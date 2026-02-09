Justice Holdings Aktie
WKN DE: A1JFA1 / ISIN: VGG5209A1084
|
09.02.2026 05:03:21
Albania's judicial reform 10 years on: Hope without justice
In 2016, Albania launched a reform program aimed at strengthening its judiciary and making it a pillar in the fight against corruption. The murder of a judge last October has reignited the debate about this reform.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Aktien in diesem Artikel
|HOPE INC.
|237,00
|-1,66%
