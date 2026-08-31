Albany International Aktie
WKN: 874315 / ISIN: US0123481089
|
31.08.2026 16:21:34
Albany International Appoints Sean Valashinas Acting CFO, As Willard Station Takes Medical Leave
(RTTNews) - Albany International Corp. (AIN) announced on Monday that its Chief Financial Officer Willard Station has taken a medical leave of absence.
The board appointed Sean Valashinas, the company's Controller and Chief Accounting Officer, as acting CFO, effective immediately. Valashinas joined Albany in 2025 from Resonetics, where he was Vice President of accounting, treasury and tax.
He had previously held senior finance roles at Standex International Corp. from 2007 to 2024.
On the NYSE, shares of Albany International are currently losing 4.43 percent, changing hands at $55.70.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albany International Corp.
|
03.08.26
|Ausblick: Albany International gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Albany International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Albany International Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Albany International Corp.
|55,73
|-4,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Fokus: ATX schließt nach Rekordhoch leichter -- DAX zum Handelsende in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag leicht nach. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Verlusten. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.