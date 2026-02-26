26.02.2026 06:31:29

Albany International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Albany International hat am 24.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 0,48 USD. Im letzten Jahr hatte Albany International einen Gewinn von 0,560 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Albany International mit einem Umsatz von insgesamt 321,2 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 286,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 11,96 Prozent gesteigert.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,940 USD. Im Vorjahr waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,23 Milliarden USD im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 3,89 Prozent präsentiert.

