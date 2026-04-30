Albany International Sees Growth In Q2; Stock Up 5.8% - Update

(RTTNews) - While reporting financial results for the first quarter on Thursday, Albany International Corp. (AIN) provided its adjusted earnings and revenue guidance for the second quarter.

For the second quarter, the company expects adjusted earnings in a range of $0.70 to $0.80 per share on revenues between $335 million and $345 million.

In Thursday's pre-market trading, AIN is trading on the NYSE at $61.38, up $3.36 or 5.79 percent.

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