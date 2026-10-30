Albany International: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Albany International hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 1,46 USD. Im letzten Jahr hatte Albany International einen Gewinn von -3,370 USD je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 33,70 Prozent auf 349,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 261,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at