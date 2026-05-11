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11.05.2026 06:31:29
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Albaraka Turk Katilim Bankasi AS hat am 08.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,54 TRY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,25 TRY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 50,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,74 Milliarden TRY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,13 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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