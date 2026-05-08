Albemarle mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Albemarle hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 32,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at