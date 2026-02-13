|
13.02.2026 06:31:29
Albemarle verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Albemarle hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,87 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Albemarle ein Ergebnis je Aktie von 0,290 USD vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Albemarle im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Albemarle hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 5,760 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -11,200 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,37 Prozent auf 5,14 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
