Albemarle vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Albemarle hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,72 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Albemarle ein Ergebnis je Aktie von -9,450 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,31 Milliarden USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,35 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at