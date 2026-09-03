Albena AD präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Albena AD hat sich am 31.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,95 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,070 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,3 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 16,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at