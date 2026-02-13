Albert David: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Albert David stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 26,81 INR. Im Vorjahresviertel waren -16,450 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,24 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 899,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 830,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at