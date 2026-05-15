Albert David legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Albert David lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 37,56 INR gegenüber -18,100 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 858,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 748,9 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,620 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 30,14 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 3,34 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Albert David 3,45 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at