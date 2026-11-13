Albert David stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Albert David präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,05 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -5,790 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,01 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 872,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at