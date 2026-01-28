Albert Mining informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Albert Mining hat am 26.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 40,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at