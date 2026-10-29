Albert Mining präsentierte Quartalsergebnisse

Albert Mining hat am 26.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.08.2026 endete.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 200 Prozent auf 0,1 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at