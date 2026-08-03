Albertson`s Aktie
WKN DE: 854487 / ISIN: US0131041040
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03.08.2026 23:30:01
Albertsons CEO Susan Morris Buys $450,000 on the Open Market. What Does This Mean for ACI Investors?
Chief Executive Officer Susan Morris reported a direct purchase of 39,409 shares of Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI) on July 28, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.42); post-transaction value based on July 28, 2026 market close ($11.58).Albertsons Companies represents one of the largest food and drug retailers in the United States, with trailing twelve-month (TTM) revenues of $83.2 billion and a market capitalization of $5.9 billion. The company's competitive positioning is anchored by its extensive multi-banner store network, established supply chain infrastructure, and integrated pharmacy operations that generate recurring customer traffic and cross-selling opportunities. As of July 29, 2026, the company has experienced significant equity value compression, with a one-year share price decline of 41%, reflecting broader sector headwinds and operational challenges in the competitive grocery retail landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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