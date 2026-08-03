Albertson`s Aktie

Albertson`s für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 854487 / ISIN: US0131041040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.08.2026 23:30:01

Albertsons CEO Susan Morris Buys $450,000 on the Open Market. What Does This Mean for ACI Investors?

Chief Executive Officer Susan Morris reported a direct purchase of 39,409 shares of Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI) on July 28, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.42); post-transaction value based on July 28, 2026 market close ($11.58).Albertsons Companies represents one of the largest food and drug retailers in the United States, with trailing twelve-month (TTM) revenues of $83.2 billion and a market capitalization of $5.9 billion. The company's competitive positioning is anchored by its extensive multi-banner store network, established supply chain infrastructure, and integrated pharmacy operations that generate recurring customer traffic and cross-selling opportunities. As of July 29, 2026, the company has experienced significant equity value compression, with a one-year share price decline of 41%, reflecting broader sector headwinds and operational challenges in the competitive grocery retail landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Albertson`s Inc.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Albertson`s Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Die Top 30 der bestbezahlten CEOs in den USA
02.08.26 Juli 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 31

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt weit im Plus -- DAX zum Handelsende erstmals über 26.000-Punkte-Marke -- US-Börsen steigen schlussendlich -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot - KOSPI bricht ein
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen