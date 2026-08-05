Albertson`s Aktie
WKN DE: 854487 / ISIN: US0131041040
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05.08.2026 23:21:01
Albertsons CFO Sharon Mccollam Buys 9,000 Shares at $11.48. Is This a Bullish Signal for the Rest of 2026?
Sharon McCollam, President & Chief Financial Officer, purchased 9,000 shares of Albertsons Companies, Inc. (NYSE:ACI) at $11.48 per share on July 31, 2026. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.48); post-transaction value based on July 31, 2026 market close ($11.58).Albertsons Companies operates one of the largest food and drug retail networks in the United States, with 280,000 employees and TTM revenues of $83.2 billion. The company maintains a competitive position through its multi-banner strategy, which allows it to serve distinct regional markets while capturing operational efficiencies across procurement, supply chain, and shared services. As a defensive consumer staple, Albertsons benefits from essential-demand characteristics while managing margin pressures inherent in the grocery retail sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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