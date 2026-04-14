Albertson`s Aktie
WKN DE: 854487 / ISIN: US0131041040
|
14.04.2026 21:49:00
Albertsons cites slower GLP-1 growth, higher gas prices for a sales miss and downbeat outlook
Albertsons’s stock was falling Tuesday after a sales miss and an announcement that the grocery-store chain has reached a $774 million settlement to resolve opioid-related claims.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Albertson`s Inc.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Albertson`s Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor ruhigem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenmitte seitwärts bewegen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.