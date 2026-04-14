Albertson`s Aktie

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WKN DE: 854487 / ISIN: US0131041040

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14.04.2026 21:49:00

Albertsons cites slower GLP-1 growth, higher gas prices for a sales miss and downbeat outlook

Albertsons’s stock was falling Tuesday after a sales miss and an announcement that the grocery-store chain has reached a $774 million settlement to resolve opioid-related claims.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX knapp in Grün -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor ruhigem Start -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit leichten Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die US-Börsen dürften sich zum Wochenmitte seitwärts bewegen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.
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