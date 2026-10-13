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13.10.2026 13:49:05
Albertsons Companies, Inc. Profit Falls In Q2
(RTTNews) - Albertsons Companies, Inc. (ACI) revealed earnings for second quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $51.5 million, or $0.11 per share. This compares with $168.5 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Albertsons Companies, Inc. reported adjusted earnings of $179.0 million or $0.36 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 0.1% to $18.895 billion from $18.916 billion last year.
Albertsons Companies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $51.5 Mln. vs. $168.5 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.30 last year. -Revenue: $18.895 Bln vs. $18.916 Bln last year.
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