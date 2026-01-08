Albertsons Companies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Albertsons Companies lud am 07.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,55 USD gegenüber 0,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,12 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Albertsons Companies einen Umsatz von 18,77 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at