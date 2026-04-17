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17.04.2026 06:31:29
Albertsons Companies stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Albertsons Companies lud am 14.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 20,25 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Albertsons Companies 18,80 Milliarden USD umgesetzt.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,400 USD gegenüber 1,64 USD je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Albertsons Companies im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,46 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 83,17 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 80,39 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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