Albis hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Albis hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 55,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 72,89 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 26,32 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25,71 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at