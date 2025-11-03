Albis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Albis hat am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,17 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 31,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 25,23 Milliarden JPY gegenüber 24,30 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at