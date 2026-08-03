Albis stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Albis hat am 31.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 35,02 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Albis 30,15 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,92 Prozent zurück. Hier wurden 24,77 Milliarden JPY gegenüber 25,00 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at