Albis stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Albis präsentierte in der am 30.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 28,72 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 38,17 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,40 Prozent auf 25,13 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Albis 25,23 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at