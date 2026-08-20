Alcadon Group AB gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Alcadon Group AB hat am 18.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,54 SEK präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,310 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Alcadon Group AB im vergangenen Quartal 355,9 Millionen SEK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alcadon Group AB 377,5 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at