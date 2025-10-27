Alcadon Group AB hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Alcadon Group AB hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,37 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,220 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alcadon Group AB in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,40 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 345,9 Millionen SEK im Vergleich zu 390,4 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at