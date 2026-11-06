Alcadon Group AB mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Alcadon Group AB hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,68 SEK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 SEK je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Alcadon Group AB 382,7 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 345,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at