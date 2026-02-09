Alchemist gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Alchemist veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Alchemist ein Ergebnis je Aktie von -0,060 INR vermeldet.

