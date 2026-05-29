Alchemist stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Alchemist hat am 27.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,75 INR gegenüber -0,260 INR im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,170 INR. Im Vorjahr waren -0,570 INR je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at