Alchemy Investments Acquisition A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alchemy Investments Acquisition A hat sich am 18.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Alchemy Investments Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,08 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,100 USD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at