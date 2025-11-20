Alchemy Investments Acquisition: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alchemy Investments Acquisition hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Alchemy Investments Acquisition ein EPS von 0,100 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at