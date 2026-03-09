Alchip Technologies hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Alchip Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 18,29 TWD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,91 TWD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 4,73 Milliarden TWD, gegenüber 13,07 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,83 Prozent präsentiert.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 15,52 TWD prognostiziert, während sie den Umsatz bei 5,49 Milliarden TWD gesehen hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 69,18 TWD. Im letzten Jahr hatte Alchip Technologies einen Gewinn von 81,34 TWD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Alchip Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 30,93 Milliarden TWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,97 Milliarden TWD erwirtschaftet worden waren, um -40,49 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 66,63 TWD je Aktie sowie einem Umsatz von 31,92 Milliarden TWD gelegen.

Redaktion finanzen.at