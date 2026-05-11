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11.05.2026 06:31:29
Alchip Technologies präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Alchip Technologies hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 17,55 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 18,13 TWD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 4,19 Milliarden TWD – das entspricht einem Abschlag von 60,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,48 Milliarden TWD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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