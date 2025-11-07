Alchip Technologies: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Alchip Technologies veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 16,40 TWD beziffert, während im Vorjahresquartal 22,46 TWD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig standen 6,57 Milliarden TWD in den Büchern – ein Minus von 55,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alchip Technologies 14,83 Milliarden TWD erwirtschaftet hatte.

