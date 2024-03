Alchip Technologies stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Alchip Technologies hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.03.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 100,88 Prozent auf 9,15 Milliarden TWD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,56 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 15,25 TWD geschätzt. Der Umsatz war auf 9,15 Milliarden TWD geschätzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 45,47 TWD präsentiert. Im Vorjahr hatte Alchip Technologies ein EPS von 25,70 TWD je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 122,08 Prozent auf 30,48 Milliarden TWD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,73 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 44,73 TWD je Aktie sowie einen Umsatz von 30,50 Milliarden TWD belaufen.

